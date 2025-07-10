Аэропорт Пулково потерял 50-55 млн рублей из-за коллапса 4-7 июля

Компания «Воздушные Ворота Северной столицы», которая является оператором аэропорта Пулково, потеряла 50-55 млн рублей из-за коллапса, случившегося 4-7 июля в связи с атакой беспилотников, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Указанная выше сумма включает в себя потери, связанные с расходом гавани из-за отмены, задержки рейсов или перенаправления самолетов на запасные аэродромы. Косвенные расходы продолжают считать: это падение пассажиропотока, сбои в логистике (грузовых перевозках — Ъ).

В Пулково уточнили, что наибольший ущерб от мероприятий, связанных с временными ограничениями, понесли авиакомпании, которые в том числе несут на себе обязательства разместить пассажиров в гостиницах и доставить их до пункта назначения.

Ранее «Ъ» сообщал, что коллапс в воздушном сообщении 5-6 июля мог обойтись авиакомпаниям в районе 20 млрд рублей. Подробнее читайте в материале «Бесполетная авиация».

Андрей Маркелов