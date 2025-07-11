Главные новости за 11 июля. Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячей собаки на пятилетнего мальчика в поселке Дагомыс Сочи 9 июля.

В июне 2025 года медианная стоимость аренды студий и однокомнатных квартир в Сочи составила 55 тыс. руб. Цены увеличились на 6,9% по сравнению с маем.

С 11 по 13 июля в Сочи и на федеральной территории Сириус сохраняется аномально жаркая погода — днем и вечером воздух прогреется до 36–37 градусов. На морском участке от Анапы до Магри существует риск образования смерчей.

Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко обсудили перспективу запуска постоянного морского сообщения между Сухумом и Сочи. Встреча прошла в рамках выездного совещания, участие в котором также приняла директор Азово-Черноморского филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко.

Адлерский районный суд Сочи признал бывшего врача-нарколога виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В Субтропическом научном центре Российской академии наук сообщили, что урожай персиков, нектаринов, сливы и алычи в этом сезоне признан хорошим, несмотря на неблагоприятные погодные условия в конце весны. Научное учреждение завершило сбор и приступило к анализу качества плодов.

Следственные органы Сочи завершили расследование уголовного дела против 43-летнего руководителя местного филиала государственного учреждения, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при утверждении некачественного оборудования на сумму 3,5 млн руб.