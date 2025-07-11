Аренда студий и «однушек» в Сочи подорожала до 55 тысяч рублей

В июне 2025 года медианная стоимость аренды студий и однокомнатных квартир в Сочи составила 55 тыс. руб., увеличившись на 6,9% по сравнению с маем. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самыми востребованными на рынке долгосрочной аренды остаются студии — на них пришлось 37,5% просмотров объявлений, на однокомнатные квартиры — 29,3%, на двух- и трехкомнатные — 22,4 и 9,2% соответственно. Рост медианной ставки объясняется тем, что наиболее бюджетные предложения быстро находят арендаторов, а в экспозиции остаются более дорогие варианты. При этом медианная ставка двух- и трехкомнатных квартир в июне достигла 105 тыс. руб., что на 3,9% выше показателя прошлого месяца.

В Сочи сезонный рост интереса к аренде традиционно наблюдается с июля по сентябрь. Согласно аналитике, в августе 2024 года количество просмотров объявлений по сравнению с июлем выросло на 21,4%, а в сентябре — еще на 31,5%. Активизация спроса связана с окончанием отпусков, возвращением специалистов в города и началом учебного года. В сентябре 2024 года медианная ставка по всем форматам квартир достигала 57 тыс. руб.

В период пика летнего сезона часть квартир временно переводится в посуточную аренду. Однако с окончанием курортного периода собственники возвращаются к долгосрочной сдаче. В результате в сентябре 2024 года объем предложений в этом сегменте увеличился почти вдвое.

Стоимость аренды в городе заметно различается в зависимости от района. В сентябре 2024 года медианная ставка в Центральном районе составляла 58,7 тыс. руб., в Хостинском — 58,2 тыс. руб., в Лазаревском — 41,3 тыс. руб., в Адлерском — 61,8 тыс. руб. Высокая стоимость в Адлере объясняется развитой инфраструктурой, близостью к олимпийским объектам, набережной и местам досуга.

Наиболее высокой волатильностью цен на рынке аренды по-прежнему отличаются студии и однокомнатные квартиры. Их популярность среди арендаторов делает этот сегмент наиболее чувствительным к сезонным изменениям спроса и предложения.

Мария Удовик