Синоптики предупредили о продолжении жары в Сочи

С 11 по 13 июля в Сочи и на федеральной территории Сириус сохраняется аномально жаркая погода — днем и вечером воздух прогреется до 36–37градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта со ссылкой на метеорологов, которые призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первые недели июля в европейской части России сопровождаются устойчивым аномальным теплом, которое охватило и юг страны. В Краснодарском крае с учетом метеоусловий продлено штормовое предупреждение до 14 июля: температура воздуха может достигать +40градусов, а местами сохраняется вероятность ливней, гроз, града и шквалистого ветра до 25 м/с. На морском участке от Анапы до Магри существует риск образования смерчей.

Как сообщила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского ЦГМС Светлана Попова, температурные показатели превышают сезонные нормы. Хотя абсолютный максимум этого года в крае пока не зафиксирован, по оценке специалистов, в ближайшие дни воздух может прогреться до +41градуса — на уровне рекорда 2021 года.

В Республике Адыгея также действует экстренное предупреждение: температура в отдельных районах может достичь +39 градусов. С учетом погодных условий на региональных трассах усилен контроль за движением тяжелого транспорта. Ограничения начинают действовать при +32градусах и применяются с 9:00 до 21:00. По словам экспертов, перегретое дорожное покрытие теряет прочность и подвержено деформации под нагрузкой, что увеличивает риск повреждений и ДТП.

При высокой температуре врачи рекомендуют по возможности избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы. Гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют воздержаться от прогулок, а при необходимости выхода на улицу — использовать головные уборы, не забывать о приеме назначенных препаратов и чаще принимать прохладный душ.

Мария Удовик