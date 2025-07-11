Бывший врач-нарколог получил 10,5 лет за покушение на сбыт наркотиков в Сочи

Адлерский районный суд Сочи признал бывшего врача-нарколога виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю

Согласно материалам дела, в июне 2024 года фигурант дела приобрел наркотики через интернет и хранил их у себя дома с целью дальнейшей продажи. Однако реализовать задуманное экс-нарколог не успел — сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли запрещенные вещества в ходе обыска.

Известно, что до возбуждения уголовного дела подсудимый работал врачом-наркологом в частном медицинском учреждении. Суд квалифицировал действия фигуранта дела по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд Сочи приговорил 23-летнюю местную жительницу к девяти годам лишения свободы за попытку сбыта кокаина через интернет и организацию притона в своей квартире. Фигурантку дела признали виновной в 11 эпизодах преступной деятельности, включая размещение наркотиков в тайниках и предоставление помещения для их употребления.

Мария Удовик