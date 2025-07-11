Руководителя госучреждения Сочи осудят за злоупотребление полномочиями

Следственные органы Сочи завершили расследование уголовного дела против 43-летнего руководителя местного филиала государственного учреждения, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при утверждении некачественного оборудования на сумму 3,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый утвердил акты о соответствии оборудования требованиям, зная о его несоответствии установленным нормам. Фигурант дела скрыл недостатки после установки системы безопасности турникетов-триподов на пункте пропуска через государственную границу.

Из-за его действий подрядчик получил 3,5 млн руб. за некачественно выполненную работу.

Противоправные действия выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи. Санкции статьи предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд курорта признал председателя СНТ «Меркурий» виновной в покушении на мошенничество при попытке незаконного оформления участка стоимостью более 1,2 млн руб., расположенного в границах Сочинского нацпарка. По данным прокуратуры, фигурантка дела действовала в составе группы и предоставила в регистрирующий орган подложные документы, несмотря на то что участок был покрыт лесными насаждениями и не предназначался для садоводства.

Мария Удовик