СКР возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Дагомысе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячей собаки на пятилетнего мальчика в поселке Дагомыс Сочи 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

По данным СМИ, инцидент произошел на детской площадке — бродячая собака укусила ребенка за плечо. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что агрессивные животные ранее неоднократно атаковали местных жителей, однако меры по их отлову не принимались.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову возбудить уголовное дело и подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Мария Удовик