Сухум и Сочи могут соединить регулярным морским маршрутом

Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко обсудили перспективу запуска постоянного морского сообщения между Сухумом и Сочи. Встреча прошла в рамках выездного совещания, участие в котором также приняла директор Азово-Черноморского филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко, сообщает пресс-служба президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Ключевой темой стало создание устойчивого транспортного маршрута между абхазской столицей и российским черноморским курортом. В рамках обсуждения стороны рассмотрели различные аспекты запуска линии, включая логистику, состояние портовой инфраструктуры и административное сопровождение.

Как подчеркнули в пресс-службе президента Абхазии, рассматриваемая инициатива интегрирована в стратегию развития туристической привлекательности региона и направлена на углубление транспортной связи с Российской Федерацией. Проект может стать частью более широкой модели взаимодействия в рамках черноморского направления.

Кроме того, в течение ближайших двух лет планируется запустить прямое железнодорожное сообщение между аэропортами Сочи и Сухума. Пока идут переговоры о реконструкции железнодорожной инфраструктуры.

Новая линия должна стать продолжением электропоезда «Диоскурия», который с мая 2025 года выполняет ежедневные рейсы между Имеретинским курортом и Сухумом. Поезд преодолевает маршрут чуть более чем за три часа, билет стоит 360 руб.

По словам главы республики, ранее был реализован проект морского сообщения между Сочи, Сухумом и Гаграми, однако он не получил широкого распространения из-за продолжительного времени в пути и сложностей при прохождении границы. На этом фоне в Абхазии делают акцент на развитие железнодорожного и воздушного транспорта как более удобных форм межрегионального сообщения.

Мария Удовик