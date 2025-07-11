Количество легальных такси в Петербурге в первом полугодии увеличилось на 13%

За шесть месяцев текущего года число автомобилей в реестре легковых такси в Петербурге увеличилось на 13% или на 11 192 машины. В общей сложности в базе на сегодняшний день есть информация более чем о 63,5 тыс. транспортных средствах, которые обслуживают пассажиров. Такие цифры назвали в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С начала 2025 года разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси также получили 2 265 перевозчиков, включая 12 новых юрлиц, 343 индивидуальных предпринимателя и 1 910 самозанятых.

В настоящий момент в реестре перевозчиков легковых такси Петербурга содержатся сведения более чем о 3,7 тыс. предоставленных разрешениях (174 юридическим лицам, 864 ИП и 2 721 самозанятому). Кроме того, в городском реестре служб заказа легкового такси в первом полугодии были внесены записи о 12 агрегаторах.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года на территории Санкт-Петербурга закон о порядке перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала этого года в Петербурге на спецстоянку поместили 51 авто нелегальных такси.

О планах городского парламента добиться того, чтобы сервисы такси и каршеринга пополняли бюджет Петербурга — в материале «Ъ-СПб» «Перевозчикам предложат платить на месте».

Андрей Цедрик