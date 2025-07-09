Перевозчикам предложат платить на месте

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский поделился планами парламента бороться за то, чтобы сервисы такси и каршеринга платили налоги в Санкт-Петербурге. Город считает, что компании используют местную инфраструктуру, но никак ее не финансируют, так как они зарегистрированы в других регионах, куда и идут налоги. При этом, если инициатива будет одобрена, агрегаторы будут обязаны учредить в городах филиалы или обособленные подразделения для юридического присутствия компаний в регионах. Собеседники «Ъ-СПб» на рынке говорят, что это повлечет большие затраты для сервисов. Эксперты замечают, что ввести именно налог невозможно, так что городу придется добиваться выплат от прокатных сервисов и такси за счет подписания соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящий момент в Петербурге работает примерно 22 тысячи самозанятых таксистов. Часто они регистрируют автомобили в других районах, а потом приезжают работать в Петербург

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В настоящий момент в Петербурге работает примерно 22 тысячи самозанятых таксистов. Часто они регистрируют автомобили в других районах, а потом приезжают работать в Петербург

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящий момент в Петербурге работает примерно 22 тыс. самозанятых таксистов. Часто они регистрируют автомобили в других районах, а потом приезжают работать в Петербург, говорит господин Бельский. По его словам, так таксисты делают из-за того, что в других регионах налоги ниже. Фактически получается, что машины ездят в мегаполисе, а налоги уходят другому региону, где авто зарегистрировано.

Законодательное собрание намерено рассмотреть возможность введения специальных налогов для сервисов, где можно заказать авто или временно арендовать его. Это, считают в парламенте, поможет проспонсировать развитие инфраструктуры и пополнит городской бюджет за счет сервисов, эксплуатирующих дорожную сеть Петербурга. Но вопрос не только в пополнении бюджета, говорит спикер ЗакСа, но и в повышении ответственности компании за безопасность услуг, которые они предоставляют.

«Бизнес скрипя, но идет нам навстречу. Если мы сможем найти и реализовать пути, по которым компании будут платить налоги в наш бюджет, то попробуем распространить это и на каршеринг»,— рассказал господин Бельский на телеканале «Санкт-Петербург». Затем ЗакС намерен также распространить налоговую практику и на службы доставки. Если закон будет принят на федеральном уровне, то у города появятся дополнительные средства для решения актуальных задач, заключил председатель парламента.

Думать в направлении новых налогов для сервисов уже начали депутаты в Ленобласти. 25 июня местный ЗакС в первом чтении одобрил проект закона, который предлагает установить ежегодные сборы с операторов каршеринга. В документе указано, что действие распространится на всех операторов, которые работают в области, независимо от места регистрации. Необходимость собирать по 10 тыс. рублей за каждый автомобиль ежегодно парламентарии тоже обосновывают износом дорожного покрытия и дополнительной нагрузкой на дорожную инфраструктуру. Деньги предлагается направлять сразу в областной центр для финансирования ремонта и содержания дорог. Операторов могут обязать до 1 февраля предоставлять данные о количестве автомобилей, которые работают в области. А за просрочку последует штраф в размере 200% от суммы сбора. Как подсчитали депутаты, при автопарке в 5–7 тыс. авто в фонд поступит примерно 50–70 млн рублей в год. Они также прогнозируют и просрочки, которые принесут 20–30 млн рублей дополнительного дохода. Штрафные санкции в 200% от налога могут последовать и за серьезные аварии с участием арендованных средств передвижения. Но реализация потребует создания специальной системы учета компаний, занимающихся каршерингом.

В «Яндекс Go» рассказали, что определить количество машин в регионе будет трудно, так как авто могут арендовать, например, в Мурино, а поехать в Петербург, что юридически является другим регионом. Но пока между городами есть единая зона. Своим отношением к идее ввести налог в операторах официально не делятся. При этом собеседники «Ъ-СПб» говорят, что сервисам придется столкнуться со сложностями, если какие-либо налоги вводить будут: для каждого региона будет необходимо создать отдельное юрлицо. Это повлечет не только дополнительные траты, но и сложности с междугородними заказами и арендами.

Вероятнее всего, полагают собеседники, между администрацией Петербурга и операторами будет заключено соглашение, похожее на то, какое заключал комтранс с сервисами по аренде электросамокатов. Так город обеспечит себе регулярные установленные выплаты без введения налога.

«Комитет по транспорту в настоящее время ведет диалог с каршеринговыми и кикшеринговыми компаниями, а также с компаниями, осуществляющими услуги по доставке товаров, об ответственном подходе и участии в развитии инфраструктуры Санкт-Петербурга»,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе ведомства. Смольный уже договорился о заключении дополнительных финансовых соглашений с операторами кикшеринга, в рамках которых компании будут направлять в бюджет города по тысяче рублей за самокат. «В ближайшее время после согласования документа планируется его подписание. С остальными операторами тема находится в проработке»,— заключили в комитете.

Впрочем, все подобные взимания платы с компаний в корне неправильно называть налогом, так как юрлицо уплачивает региональные налоги в бюджет субъекта, в котором зарегистрировано, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Обязать сервисы платить налог в двух регионах тоже невозможно, ввести собственный региональный налог, не предусмотренный федеральным налоговым кодексом, также нельзя.

«Налога на каршеринг и кикшеринг, как минимум на региональном уровне, появиться не должно.

А вот что вполне может появиться — это сбор, то есть платеж за право предоставления услуги на конкретной территории. По сути своей это лицензионный платеж, приобретение разрешения на предоставление тех или иных услуг»,— делится госпожа Барабаш. Он может работать по принципу курортного сбора, который уже действует в Петербурге.

Инициатива находится в рамках допустимого юридического поля, но требует точной проработки с точки зрения налогового и административного кодекса, полагает управляющий партнер аналитического агентства «BMT Консалт» Екатерина Косарева. «Необходимо юридическое присутствие этих компаний — в форме филиала или иного обособленного подразделения. Только при таком условии субъект РФ получает право начислять региональные налоги и сборы в свой бюджет»,— поясняет эксперт. Это единственный правовой способ для компаний работать в этих регионах и участвовать в их налоговой системе. Более того, сбор, как, например, предлагает законопроект Ленобласти, должен быть оформлен не как налог, а как неналоговый платеж. Однако такой платеж возможен только в случае, если он имеет строго определенную цель, например компенсацию затрат на инфраструктуру или безопасность.

«Однако введение повышенного тарифа (200% от базовой ставки) в случае серьезных ДТП потребует дополнительных юридических механизмов, чтобы соблюсти принципы правовой определенности и недискриминационного подхода, предусмотренные Конституцией и основами налогового законодательства. В целом шаги регионов обоснованные: они создают стимулы для легальной и ответственной работы бизнеса в регионе, а также позволяют эффективно управлять инфраструктурой»,— заключила госпожа Косарева.

Полина Пучкова