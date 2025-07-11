С начала года в Петербурге на спецстоянку поместили 51 авто нелегальных такси

Сотрудники комитета по транспорту Санкт-Петербурга с начала года поместили на спецстоянку 51 автомобиль нелегальных такси. При этом за рулем 29 машин были иностранные граждане, сообщили в структуре Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Межведомственная транспортная комиссия уделяла особое внимание местам притяжения нелегальных перевозчиков. Проверку проводили в районе крупных транспортных узлов и аэропорта Пулково.

«Всего за 6 месяцев МТК проведено 506 мероприятий, проверено 6168 транспортных средств. Сотрудниками Госавтоинспекции по фактам выявленных нарушений правил дорожного движения вынесено 463 постановления в отношении водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в Санкт-Петербурге»,— сообщили в комтрансе.

Власти Петербурга зафиксировали сокращение нелегальных перевозчиков. Однако на этом контрольные действия не остановят.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что депутаты будут бороться за то, чтобы сервисы такси и каршеринга платили налоги.

Татьяна Титаева