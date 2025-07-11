Московская и СПБ биржи возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля

Московская биржа (MOEX: MOEX) возобновит торги с акциями «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»). Мосбиржа приостановила торги акциями на основании предписания Банка России 4 июля. О возобновлении торгов акциями ЮГК также сообщила СПБ Биржа.

Акции ЮГК 14 июля будут доступны на Мосбирже на основной и вечерней торговых сессиях. В последующие дни сделки с бумагами компании можно будет заключать во всех торговых сессиях, сообщается на сайте биржи.

На СПБ Бирже торги начнутся в 10:00 мск 14 июля и будут доступны участникам торгов для совершения сделок во всех режимах. С 15 июля торги будут проводиться во всех режимах по стандартному расписанию.

Ограничения с акций ЮГК сегодня сняли ВТБ и Альфа-банк.

Сегодня Советский районный суд Челябинска обратил в доход государства акции ПАО «ЮГК», принадлежащие директору компании и зампреду заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии следствия, предприниматель незаконно завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на дочерей и подконтрольных ему лиц.

Подробнее о деле — в материале «Ъ».