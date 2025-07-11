В Сочи Парке появится новый семейный аттракцион «Лесная почта»

15 июля в тематическом парке развлечений состоится открытие новой семейной горки с вращающимися вокруг своей оси пассажирскими кабинами.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Сюрпризы летнего сезона-2025 продолжаются — почтовый поезд отправляется с платформы в Заколдованном лесу! В путешествии по извилистому маршруту дети и взрослые увидят сказочные ландшафты, уютные домики причудливых архитектурных форм и обитателей лесной чащи — почтовых сов и голубей. Каждый поворот здесь — новые открытия и яркие эмоции: посадочные кабины свободно вращаются на 360 градусов, даря гостям уникальные ощущения.

Пропускная способность аттракциона — более 4000 пассажиров в день, малышей ростом от 90 см ростом должны сопровождать родители, а ребята выше 120 см могут кататься самостоятельно.

«Лесная почта» произведена в Италии компанией Antonio Zamperla S.p.A., одним из мировых лидеров в индустрии развлечений, и стала двенадцатым аттракционом этого бренда в Сочи Парке. При выборе модели решающим фактором стали высокая надежность, соответствие международным стандартам качества и безопасности, а также отличные показатели износостойкости.

«Мы услышали пожелания наших гостей, отмечавших, что парку нужно больше ярких семейных развлечений в духе американских горок. Новый аттракцион предлагает мягкую, но динамичную поездку, которая станет хорошим опытом на пути к более серьезным и экстремальным горкам. Открывая каждый год новые аттракционы и формируя уникальную развлекательную программу, Сочи Парк продолжает укреплять позицию одного из лучших направлений для семейного отдыха на побережье»,— говорит генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

Напомним, в июне в парке появилась еще одна новая интерактивная карусель «Кочки-грибочки». Среди других премьер летнего сезона — дневное представление Цирка Никулина «Сказочная карусель», гастроли которого продолжатся до 30 августа, а также масштабное ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» со звездами мирового фигурного катания — Викторией Синициной, Никитой Кацалаповым, Маргаритой Дробязко и Повиласом Ванагасом в главных ролях. Мюзикл можно увидеть в Сочи Парк Арене до 14 сентября. Все развлечения включены в единый входной билет.

АО «Сочи-Парк», Краснодарский край, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, д. 3, оф. 230, ОГРН: 1062310038944