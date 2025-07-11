«Белгороддорстрой» подал иск к администрации Белгорода на 72,7 млн рублей

Белгородское ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян подало в арбитражный суд региона иск к МКУ «Управление капитального строительства» администрации облцентра. Из материалов суда следует, что компания пытается взыскать 72,7 млн руб.

Причины обращения общества в суд не раскрываются, иск пока не принят к производству.

По данным Rusprofile, ООО «Белгороддорстрой» зарегистрировано в 2005 году в Белгороде для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 63,25% — Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежат Рубену Дарчиняну. Выручка за 2024 год составила 6,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

В начале этой недели в соцсетях появилась информация о якобы проведенных обысках в офисах «Белгороддорстроя» и задержании одного из владельцев фирмы. Спустя несколько часов СМИ «Белгород-медиа» разместило видеозапись, на которой Мадат Дарчинян опроверг эти слухи.

В арбитражном суде региона также рассматривается дело в отношении «Белгороддорстроя», истцом по которому выступает ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Дело инициировано в рамках расследования хищений бюджетных средств при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной — в середине мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о наличии нарушений на 109 млн руб. и назвал «Белгороддорстрой» в числе подрядчиков, с которых управление капстроительства решило взыскать деньги. Сумма исковых требований — 520 тыс. руб. Следующее заседание назначено на 24 июля.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова