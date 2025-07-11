В Геленджике частные дома могут подорожать на 20% из-за открытия аэропорта

После открытия прямых полетов в Геленджик стоимость жилого дома на берегу моря в городе-курорте может увеличиться на 15–20% по сравнению с нынешним уровнем — 26,7 млн руб., который на 28% ниже, чем в Сочи — 36,9 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, в среднем стоимость одного кв. м частного жилого дома на берегу Черного моря в Краснодарском крае за год увеличилась на 6,6%, до 129,9 тыс. руб. Объекты подорожали на 4,1%, до 21,3 млн руб.

Цена одного кв. м в Геленджике увеличилась до 164,5 тыс. руб. за лот, это на 6,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоимость лота выросла на 4%, до 26,7 млн руб. В Сочи один кв. м подорожал на 5,7%, до 173,4 тыс. руб., а лот — на 0,6%, до 36,9 млн руб. Наибольшую динамику цен показали Анапа (+7,9%, до 110,1 тыс. руб.) и Новороссийск (+7,8%, до 106,8 тыс. руб.), в Туапсе она меньше (+5,1%, до 94,5 тыс. руб.).

Средняя площадь предлагаемого к продаже дома сократилась за год на 4 кв. м и составила 165 кв. м. Количество объявлений в базе портала в среднем по всем городам-курортам снизилось на 6%, больше всего в Сочи (–12%) и Туапсе (–8%). В Новороссийске и Анапе количество предложений увеличилось — на 17 и 2% соответственно.

Алина Зорина