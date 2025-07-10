Главные новости за 10 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал «Ленфильму» вернуть «золотую коллекцию» фильмов и оказать всяческую поддержку. Город станет одним из заказчиков исторических и патриотических картин.

Художественный руководитель и генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман имеет долги по неоплаченным кредитам на 17,8 млрд рублей. В настоящий момент в банке исполнительных производств в отношении господина Кехмана их открыто восемь: шесть касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — по исполнительному делу.

Компания «Воздушные Ворота Северной столицы», которая является оператором аэропорта Пулково, потеряла 50-55 млн рублей из-за коллапса, случившегося 4-7 июля в связи с атакой беспилотников. Указанная выше сумма включает в себя потери, связанные с расходом гавани из-за отмены, задержки рейсов или перенаправления самолетов на запасные аэродромы.

Экс-советник губернатора Петербурга Виталий Шабалатов стал заместителем председателя правительства Самарской области. Чиновник будет курировать вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства.

Вице-президент петербургской компании Biocad Валентин Додонов заявил, что организация в начале 2026 года планирует зарегистрировать первый в РФ оригинальный препарат для генной терапии гемофилии В. Документы на регистрацию лекарственного средства подали в Минздрав в середине апреля. Работа над препаратом велась более семи лет.

В Петербурге по итогам первого полугодия 2025 года выявили 711,3 тыс. безбилетников, что на 31 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С начала года проверили свыше 21,6 млн пассажиров.

Фармацевтическая компания «Вертекс» осуществила первую поставку лекарств и косметических средств в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Это первое государство среди стран для экспортного направления в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Следствие задержало жителя Санкт-Петербурга по подозрению в оправдании террористической деятельности в комментариях в мессенджере. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Следствие предъявило обвинение руководителю строительной компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, по делу о мошенничестве. Речь идет об обмане на 61 млн рублей при осуществлении ремонтных работ в Республике Коми.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение художественному руководителю Михайловского театра и директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману. Речь идет об уголовном деле о растрате.

Генеральным директором ГУП «Леноблводоканал» назначен Виталий Жданов. Господин Жданов на этой должности займется решением ключевых задач, которые направлены на повышение качества услуг и воды.