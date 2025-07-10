Худруку Михайловского театра Кехману предъявили обвинение в растрате

Следственный комитет РФ предъявил обвинение художественному руководителю Михайловского театра и директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману. Речь идет об уголовном деле о растрате, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом Владимира Кехмана не арестовали. Его отпустили под подписку о невыезде. Худрук Михайловского театра стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поводом могла стать растрата при реконструкции старой сцены МХАТ им. Горького. Сумма не уточняется.

Силовики накануне провели обыск во МХАТе, Владимира Кехмана доставили на допрос в СКР в качестве свидетеля, а 10 июля уже в качестве обвиняемого. Также выяснилось, что у худрука Михайловского театра образовались долги по кредитам в размере 17,8 млрд рублей.

Татьяна Титаева