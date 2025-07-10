Петербуржец стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма

Следствие задержало жителя Санкт-Петербурга по подозрению в оправдании террористической деятельности. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Петербургу, в январе текущего года мужчина оставил в мессенджере комментарии, оправдывающие терроризм. Их автором был 33-летний петербуржец.

Сотрудники СКР предъявили ему обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обвиняемого в призывах к совершению терактов петербуржца отправили в СИЗО.

Татьяна Титаева