Петербуржец стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма
Следствие задержало жителя Санкт-Петербурга по подозрению в оправдании террористической деятельности. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По информации пресс-службы ГСУ СКР по Петербургу, в январе текущего года мужчина оставил в мессенджере комментарии, оправдывающие терроризм. Их автором был 33-летний петербуржец.
Сотрудники СКР предъявили ему обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что обвиняемого в призывах к совершению терактов петербуржца отправили в СИЗО.