Контролеры выявили более 711 тысяч безбилетников в Петербурге за первые полгода

В Петербурге по итогам первого полугодия 2025 года выявили 711,3 тыс. безбилетников, что на 31 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Соответствующей статистикой поделился комитет по транспорту 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным представителей комитета, были проверены свыше 21,6 млн пассажиров. Ежедневно на линии работают более 700 контролеров-ревизоров.

Важно заметить, что они не имеют права требовать оплатить штраф на месте, который с 22 июня 2025 года вырос с 500 до 1500 руб. В случае, если у вас возникли сомнения, то стоит обратиться к водителю или на горячую линию перевозчика.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следить за соблюдением скоростного режима владельцев электросамокатов и электровелосипедов будут с помощью камер видеонаблюдения и видеоаналитики.

Андрей Маркелов