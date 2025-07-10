Петербургский бизнесмен стал фигурантом дела о мошенничестве на 61 млн рублей

Следствие предъявило обвинение руководителю строительной компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, по делу о мошенничестве. Речь идет об обмане на 61 млн рублей.

Как сообщили в СУ СКР по Республике Коми, он обвиняется в мошенничестве при выполнении ремонтных работ на объектах транспортной инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023-2024 годах компания фигуранта будучи подрядчиком осуществляла дорогостоящие ремонтные работы в регионе. Заказчик перечислил фирме бюджетные средства, но по факту работы не были выполнены. Исполнитель похитил более 61 млн рублей, сообщили в следствии.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере – 2 эпизода).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская компания нелегально вывела за рубеж 57,5 млн рублей.

Татьяна Титаева