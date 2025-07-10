Бывший советник губернатора Петербурга стал зампредом самарского правительства

Экс-советник губернатора Петербурга Виталий Шабалатов стал заместителем председателя правительства Самарской области. Об этом власти региона сообщили 10 июля. Чиновник будет курировать вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Шабалатов родился в 1974 году в городе Калач Воронежской области. Свою политическую карьеру начал в сентябре 2010 года, заняв пост помощника губернатора Воронежской области.

С 2018 года чиновник занимал пост первого зампреда правительства Воронежской области. В 2023 году господин Шабалатов стал советником директора ФССП, с 2024 года трудился был назначен советником губернатора Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина министром транспорта РФ.

Андрей Маркелов