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Коммерсантъ FM
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Старовойт закончил прощальное сообщение в чате Минтранса словами «честь имею»

Бывший министр транспорта Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства. Об этом один из участников церемонии прощания с экс-министром рассказал спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В день отставки 7 июля господин Старовойт провел оперативное совещание с заместителями, а после этого узнал о своем увольнении. Как рассказал участник церемонии, коллеги изначально не поняли, что это прощание. После оглашения указа об отставке Старовойт обсудил ситуацию с одним из замов, который отметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».

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По словам собеседника «Ъ», тогда бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею».

В тот же день тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. СКР назвал официальной версией самоубийство. Сегодня в Москве прошла церемония прощания.

Подробнее — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Прощание с Романом Старовойтом

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Вице-премьер Марат Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники перед началом церемонии

Участники перед началом церемонии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники перед началом церемонии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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