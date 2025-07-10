Выступление джазового квартета, спектакль «Любовь к трем апельсинам» и концерт Павла Воли

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерты, спектакли, а также премьеры фильмов. Кроме того, любители стендап-шоу смогут увидеть Сергея Орлова или Павла Волю. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

11 июля в 20:00 в клубе Vinograd состоится концерт Ксении Минаевой. Певица начала музыкальный путь с уличных выступлений и обрела широкую известность после участия в шоу «Песни» на телеканале ТНТ.

Входной билет — 2000 руб. (18+)

12 июля в 20:00 в клубе Vinograd пройдет концерт Любови Успенской. Популярность ей принесла песня «Кабриолет», а следующие три альбома — «Далеко, далеко», «Карусель» и «Пропадаю я» — закрепили за ней статус большой звезды.

Входной билет — 4000 руб. (16+)

13 июля в 18:00 в кофейне «Khosta Spot» состоится концерт «Sunset Jazz. Баллады и интеллектуальный джаз». На сцене выступит джазовый квартет — саксофон, контрабас, фортепиано и барабаны. Будут исполнены произведения известных музыкантов: Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна, Пэта Метени, Хораса Сильвера и других.

Входной билет — от 1500 руб. (0+)

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Какие спектакли посетить

12 июля в 12:00 на сцене «Нового театра Сочи» пройдет спектакль «Любовь к трем апельсинам» по мотивам пьесы Карло Гоцци. Режиссер — Сергей Кузьмич.

Стоимость билета — 1200 руб. (3+)

12 июля в 20:00 в концертном зале Южное взморье пройдет музыкальный спектакль «Монологи богини». «8 историй, 8 ярких героинь расскажут о том, что знают только женщины: от трепета первого свидания до страсти служебного романа. Смех сквозь слезы и слезы сквозь смех»,— сказано в аннотации. Театр-постановщик — «Битком» (Санкт-Петербург). Режиссер — Антон Сухарёв.

Стоимость билета — от 1200 руб. (16+)

13 июля в 18:00 на сцене «Нового театра Сочи» будет показан спектакль

«Варшавская мелодия». «О двух сердцах, встретившихся в Москве в послевоенное время. Их чувствам предстоит пройти сквозь года, расстояния и испытания, которые станут проверкой веры в невозможное»,— говорится в описании. Режиссер — Алена Бабикова.

Стоимость билета — 1700 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

12 июля в 20:00 в открытом кинотеатре спортивного парка «Сириус» состоится кинопоказ фильма Карена Шахназарова — «Курьер».

Вход свободный (18+)

11, 12 и 13 июля в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)» и «City Stars Олимп» будет идти премьера фильма с Венсаном Касселем — сай-фай-триллер «Саван». Сюжет: несколько лет Карш скорбит по умершей жене. Он руководит технологической компанией GraveTech, которая благодаря инновационным саванам позволяет в высоком разрешении наблюдать за разложением тел погребенных близких. Однажды на кладбище Карша совершается нападение — разрушены несколько надгробий, в том числе его жены. Фильм — номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2024 года.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

11, 12 и 13 июля в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» покажут еще одну киноновинку — «Плагиатор». «Егору 30, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает написать свою песню, стать знаменитым и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию ее отца-олигарха. Однажды Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год, и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к все более неожиданным результатам, и приходится делать сложный выбор», — сказано в описании.

Стоимость билета — от 350 руб. (16+)

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Куда сходить еще

11 июля в 19:00 в «Зеленом театре» выступит стендап-комик Сергей Орлов с программой «Переходный возраст». «Он шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста»,— говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 3000 руб. (18+)

12 июля в 20:00 на сцене концертного зала «Фестивальный» выступит комик Павел Воля. Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и жизненных историй.

Стоимость билета — от 5000 руб. (18+)

13 июля в 20:00 пройдет юмористическо-пародийное шоу Владимира Винокура. На сцене Зимнего театра будут исполнены лучшие юмористические монологи и миниатюры. Вместе с тем зрителей ждут истории из жизни и анекдоты, любимые песни из советских кинофильмов, а также премьеры пародий на артистов эстрады.

Стоимость билета — от 1000 руб. (16+)

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