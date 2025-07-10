Симфонический оркестр, квиз по истории Новороссийска и ретро-вечеринка

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить концерты, побывать в цирке и пройти квиз по истории Новороссийска. А еще можно посмотреть кино, запланировать поход в музей и посетить ретро-вечеринку. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Где послушать музыку

12 июля в 22:00 в «Бла-Бла кафе» пройдет атмосферная ретро-вечеринка, диджей представит специально подготовленную музыкальную программу, включающую популярные танцевальные композиции 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Вход — свободный (18+)

13 июля в 19:00 в Городском театре состоится концерт классической музыки, посвященный творчеству великого русского композитора Петра Чайковского. Его произведения, наполненные глубоким лиризмом, драматизмом и яркой оркестровкой, исполнит симфонический оркестр. Композитор часто использовал контрасты: нежные камерные эпизоды сменяются грандиозными кульминациями с участием всего оркестра.

Стоимость билета — от 900 руб. (0+)

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Какие спектакли и выставки посетить

Все выходные с 10:00 до 18:00 в комплексе стационарных выставок Новороссийского исторического музея-заповедника будет работать выставка «Имя в истории города. К 100-летию со дня рождения Владимира Грезина». Жителям и гостям города-героя представят документы, фотографии, личные вещи, боевые награды и памятные значки человека, добровольно ушедшего в 17-летнем возрасте в партизанский отряд «Гроза» в годы Великой Отечественной войны.

Стоимость билета — от 100 руб. (0+)

Все выходные с 10:00 до 18:00 в комплексе стационарных выставок Новороссийского исторического музея-заповедника также будет работать выставка «Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды». В экспозиции представлено шесть диорам, раскрывающих красоту природы Новороссийского района.

Стоимость билета — от 50 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска идут показы триллера «Одни из нас». Картину режиссировала дочь Стивена Спилберга — Дестри Спилберг, лента станет ее режиссерским дебютом в большом кино. По сюжету после вирусной вспышки подростки остаются без опеки взрослых и устремляются на юг в поисках новой жизни, но их мечты разбиваются о жестокую реальность. На своем пути они сталкиваются с эксцентричной женщиной, чьи зловещие тайны способны разрушить не только их планы, но и жизни.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Еще одна киноновинка — приключенческий мультфильм «Повелительница города сказок». Сюжет: юная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

В кинотеатрах также идет прокат мелодрамы режиссера Антона Мегердичева «Плагиатор». Главный герой картины — Егор, ему 30 лет, а его работа — подпевать гостям в караоке. По сюжету мужчина находит в собственном шкафу портал в 1991 год. Попав в прошлое, он начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои. В один момент на Егора обрушиваются слава, деньги, новые возможности, и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее. Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к всё более неожиданным результатам в будущем.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

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Чем еще можно заняться

12 и 13 июля в 19:00 в цирке-шапито «Торнадо» зрителям представят новую Международную программу «Медведи на буйволах». Грозные хищники будут кататься в манеже верхом на мощных и непокорных буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. В программе также выступление воздушных гимнастов без страховки и номера с различными экзотическими животными. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Стоимость билета — от 1 000 руб. (0+)

11 июля в 13:00 Баллионовская библиотека проведет занимательный мастер-класс «Познавай Новороссийск». Командам предстоит ответить на вопросы из категорий: «Общие вопросы о Новороссийске», «История черноморского города», «Новороссийск в фотографиях», «Улицы города» и «Тайны».

Стоимость билета — 107 руб. (12+)

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