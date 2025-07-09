«Хамас» согласился освободить 10 израильских заложников

Палестинское движение «Хамас» заявило, что в ходе консультаций в Дохе оно согласилось передать 10 заложников Израилю. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

«Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня», — говорится в сообщении «Хамас».

В апреле спецпосланник президента США Стив Уиткофф предлагал продлить прекращение огня в обмен на освобождение некоторых заложников в секторе Газа. Израиль согласился на такой план, а «Хамас» отверг условия.

7 июня в Дохе начались непрямые переговоры Израиля и палестинского «Хамаса» о мирном соглашении. Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о высоких шансах заключить сделку о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.