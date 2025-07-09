Нетаньяху заявил о высоких шансах договориться о мире в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о высоких шансах заключить сделку о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. На минувших выходных в Дохе возобновились непрямые переговоры израильской стороны и палестинского «Хамаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я думаю, что есть все шансы на прекращение огня», —сказал Биньямин Нетаньяху перед встречей с главой Пентагона Питом Хегсетом в интервью Fox Business (цитата по The Times of Israel).

Источник издания сообщил, что Израиль настаивает на дислокации своих войск в коридоре Мораг на юге анклава. «Хамас» же требует полного вывода израильских военных с территории Газы. Израиль сначала предложил сохранить присутствие на расстоянии до 6,5 км от восточной границы. С учетом того что ширина прибрежного анклава составляет всего 10 км, «Хамас» с этим не согласился. Тогда израильская сторона пошла на уступки, обозначив новые места передислокации. Но пока этот вопрос не решен.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Израильские войска ищут пристанища в Газе».

Лусине Баласян