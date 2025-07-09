Главные новости за 9 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Аэропорт Геленджика готовят к открытию. Информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс.

В Крыму судно «Порт Керчь» выставили на торги за 129 млн руб. Сухогруз построен в 1997 году в Навашино и предназначен для перевозки генеральных грузов. Судно длиной 107,4 м и шириной 16,5 м зарегистрировано в морском порту Керчь.

На сайте «Аэрофлота» начались продажи авиабилетов в Геленджик. Билеты можно приобрести на 18, 20, 23 и 25 июля, стоимость начинается от 17,8 тыс. руб. По данным авиакомпании «Аэрофлот», с 25 июля полеты станут ежедневными.

В 2025 году западное побережье Крыма зафиксировало рост турпотока на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Переориентация туристических потоков позволила ряду объектов обеспечить высокую загрузку уже в июне — на уровне 70%.

Туристический поток на черноморские курорты Краснодарского края вырос на 5% в первом полугодии 2025 года. С начала года регион посетили более 6,5 млн туристов. Дополнительно край принял около 2,5 млн однодневных гостей.

В Симферополе зафиксирован новый температурный максимум. 8 июля температура воздуха в столице Крыма достигла +38°С, превысив прежний рекорд, установленный в 2024 году, на 0,4 градуса.

Авиакомпании «Азимут» выдан допуск на полеты из Сочи в Рас-эль-Хайму и Шарджу. Рейсы будут ежедневными.

Суд Сочи вынес приговор по делу о попытке хищения земли нацпарка. Речь идет о попытке оформления прав собственности на участок стоимостью более 1,2 млн руб. на основании подложных документов.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 8 июля оставил в силе приговор по делу о создании финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», в результате которой пострадало более 1200 человек. Общий ущерб составил свыше 1 млрд руб.