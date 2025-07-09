Турпоток на курорты Кубани вырос на 5% в первом полугодии

Туристический поток на черноморские курорты Краснодарского края вырос на 5% в первом полугодии 2025 года, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Национальный туроператор «Алеан» отмечает увеличение числа бронирований на июль на 13% относительно июня этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

С начала года Краснодарский край посетили более 6,5 млн туристов. Дополнительно регион принял около 2,5 млн однодневных гостей. На черноморском побережье наибольшей популярностью пользуются Сочи и Геленджик, на Азовском — Ейский и Темрюкский районы.

По данным туроператора «Алеан», Краснодарский край остается лидером среди летних направлений России, занимая 45% всех бронирований по стране на июль. В структуре бронирований туров в регион лидирует Сочи (59%), за ним следуют Геленджик (19%), Анапа (13%), Туапсе (6%) и Азовские курорты (3%).

По данным министерства, рост спроса сопровождается снижением стоимости проживания: в Геленджике действуют скидки до 15%, в Сочи — от 10 до 30%, а в некоторых отелях Анапы — до 55%. Загрузка крупных отелей Анапы составляет около 50–60%. Туристам предлагаются разнообразные форматы отдыха, включая сельский, гастрономический, энотуризм, экотуризм, оздоровительный и событийный туризм.

Алина Зорина