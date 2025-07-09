Загрузка отелей в западном Крыму выросла на 20%

В 2025 году западное побережье Крыма зафиксировало рост турпотока на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова. По ее словам, переориентация туристических потоков позволила ряду объектов обеспечить высокую загрузку уже в июне — на уровне 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По выходным на пляжах западного Крыма становится трудно найти место для парковки»,— отметила госпожа Стамбульникова. Она добавила, что туристы стремятся в те локации, где сочетаются комфорт, доступность и развитая инфраструктура. Дополнительным фактором роста загрузки стал внутрикрымский туризм — жители крупных городов полуострова, в том числе Симферополя, активно выезжают на побережье на выходные.

Эксперт также подчеркнула, что репутация объекта и его готовность к круглогодичной работе являются ключевыми драйверами спроса. «Если отель обновляется, прислушивается к пожеланиям гостей и формирует пул возвратных клиентов, летом он сможет рассчитывать на загрузку, близкую к 100%»,— считает она.

По данным Ассоциации, несмотря на высокую конкуренцию, западный Крым опережает по показателям даже восточные регионы полуострова. Кроме того, погодный фактор сыграл на руку: холодные подводные течения, наблюдавшиеся на южном побережье, обошли стороной мелководные бухты на западе, что сделало их более привлекательными для отдыха с детьми.

Богдан Кобец