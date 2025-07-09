Суд в Краснодаре оставил в силе приговор членам финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 8 июля оставил в силе приговор по делу о создании финансовой пирамиды, в результате которой пострадало более 1200 человек. Общий ущерб составил свыше 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2011 году группа лиц организовала компанию под названием «Джи Эф Ай», привлекавшую деньги под видом высокодоходных инвестиций. Вложения предлагались под 40% годовых — формально под финансирование крупных проектов, торговлю на бирже и международное партнёрство. Фактически средства аккумулировались в рамках классической схемы финансовой пирамиды. Прием средств велся через офисы, открытые в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, а также в Ростове-на-Дону и Майкопе.

Как установил суд, в результате деятельности компании пострадали 1236 вкладчиков. Приговор по делу вынес Первомайский райсуд Краснодара. Он признал десятерых фигурантов виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Трое участников получили от 3 до 7 лет лишения свободы, двое — принудительные работы, остальные — условные сроки с штрафами в 200 тыс. руб. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски пострадавших, обязав осужденных выплатить свыше 800 млн руб. в счет компенсации ущерба.

Позднее Краснодарский краевой суд изменил приговор части фигурантов, зачтя время, проведенное ими под стражей и под домашним арестом. Одному из подсудимых срок лишения свободы заменили на условный.

Кассационные жалобы подали сторона защиты и один из осужденных, заявившие о невиновности, а также прокуратура, которая сочла наказание одному из участников чрезмерно мягким. Потерпевшие, напротив, просили сохранить приговор без изменений.

Выслушав стороны и изучив материалы дела, кассационный суд отказал в удовлетворении жалоб, признав приговор и последующее апелляционное определение законными.

Богдан Кобец