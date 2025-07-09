В Симферополе побит температурный рекорд

В Симферополе зафиксирован новый температурный максимум. Как сообщила «РИА Новости Крым» заместитель начальника Гидрометцентра республики, главный синоптик Вероника Шенгелай, 8 июля температура воздуха в столице Крыма достигла +38°С, превысив прежний рекорд, установленный в 2024 году, на 0,4 градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам специалиста, среднесуточная температура в городе оказалась на 7,2 градуса выше климатической нормы. Аномально жаркая погода также зафиксирована в селе Клепинино Красногвардейского района, где термометры показали те же +38°С. Для степных северных районов полуострова такая температура считается нетипичной.

В прибрежных районах жара менее ощутима — на западном побережье температура составляет около +28…29°С, на Южном берегу Крыма — +32…33°С.

По прогнозу синоптиков, аномально жаркая погода сохранится на полуострове как минимум до конца недели. «Пока снижения температуры не ожидаем. В дневные часы в степных и предгорных районах температура будет достигать +38°С в самые жаркие дни — 9 и 10 июля», — уточнила госпожа Шенгелай.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил о приближении к прошлогодним температурным аномалиям. При этом ожидаемые осадки, по его словам, будут кратковременными и незначительными.

Богдан Кобец