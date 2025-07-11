Жители Кубани с начала года инвестировали 1,4 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений

Эксперты СберНПФ представили исследование регионов РФ по числу открытых договоров, среднему первому взносу и гендерному разрезу участников с января по июнь 2025 года.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

В пресс-службе Юго-Западного Сбербанка отметили, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) демонстрирует устойчивый рост на Кубани: 93% договоров долгосрочных сбережений клиенты оформили в офисах банка или НПФ, 7% — онлайн. Женщины Краснодарского края в 2,5 раза чаще проявляют интерес к программе: среди тех, кто начал в этом году копить вдолгую, их 71%, оставшиеся 29% — договоры мужчин.

Край вошел в топ-3 в стране по числу договоров долгосрочных сбережений с начала года, уступив только Москве и Московской области (159 тыс.). Ростовская область, согласно исследованию, на седьмой позиции с 54 тыс. договоров.

Суммарный объем взносов по ПДС-договорам с января по июнь в крае составил 1,4 млрд руб. Средний первый взнос в программу достиг 9,1 тыс. руб. Также за первые полгода подано более 9 тыс. заявлений на перевод средств накопительной пенсии из ОПС в ПДС. Это свидетельствует о растущем интересе краснодарцев к формированию дополнительного капитала и желании управлять своими сбережениями более гибко.

Как отметила заместитель генерального директора СберНПФ Ольга Изюмова, «рынок долгосрочных сбережений в России активно развивается. Среди ключевых драйверов роста ПДС видим планируемый запуск семейной программы, а также активное привлечение работодателей к софинансированию накоплений сотрудников. Благодаря развитию новых направлений программа станет более привлекательной для молодого поколения. Все это говорит о высоком потенциале программы как для масштабирования, так и для повышения уровня финансовой грамотности и культуры накоплений в стране».