Суд Сочи вынес приговор по делу о попытке хищения земли нацпарка

Центральный районный суд Сочи признал председателя садового товарищества «Меркурий» виновной в покушении на хищение земельного участка, входящего в состав Сочинского национального парка. Речь идет о попытке оформления прав собственности на участок стоимостью более 1,2 млн руб. на основании подложных документов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, фигурантка дела, занимая должность председателя СНТ «Меркурий», в 2015 году действовала в составе группы лиц по предварительному сговору. По версии обвинения, она подала в регистрирующий орган фиктивные документы, чтобы оформить права на земельный участок, не предназначенный для садоводческой деятельности. Участок был покрыт многолетними лесными насаждениями и входил в территорию Сочинского национального парка.

Суд установил, что подсудимая действовала умышленно и знала о невозможности использования этой территории в садоводческих целях. Кроме того, ей было известно об отсутствии у одного из соучастников законных оснований для владения участком — этот фигурант ранее также был осужден Центральным районным судом Сочи.

Несмотря на то что фигурантка дела свою вину не признала, суд посчитал представленные прокуратурой доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Дело рассматривалось по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Сумма предполагаемого ущерба, по данным следствия, составила более 1,2 млн руб. Участок, на который претендовала обвиняемая, официально числится в составе особо охраняемой природной территории.

Мария Удовик