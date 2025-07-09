В Крыму судно «Порт Керчь» выставили на торги за 129 млн рублей

Росимущество проводит электронный аукцион на продажу федерального недвижимого имущества — судна «Порт Керчь». Начальная цена лота составляет 129,43 млн руб., сообщается на портале «Гис. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Сухогруз построен в 1997 году в Навашино и предназначен для перевозки генеральных грузов. Судно длиной 107,4 м и шириной 16,5 м зарегистрировано в морском порту Керчь. Корпус выполнен из стали, район плавания — морские зоны при волнении до 6 м.

Шаг торгов установлен в размере 6,47 млн руб., размер задатка — 25,89 млн руб.

Сейчас судно находится на балансе Керченского филиала ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс» (ФГУП «НИКИМП»), которое владеет им на праве хозяйственного ведения. Целевое назначение имущества — сухогрузные перевозки генеральных грузов.

Осмотр судна проводится по предварительной записи с 19 июня по 10 июля 2025 года. Торги назначены на 15 июля. Регистрационный номер IMO: 9304660166785691756888. Судно имеет класс Регистра РКО КМ Ice 1 1 R2-RSN AUN2 и допущено к плаванию в районе А2 по ГМССБ.

«Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения»,— говорится в документации судна.

Ранее Министерство имущественных и земельных отношений Крыма объявило о продаже 100% акций АО «Ялтинский морской порт» и АО «Евпаторийский морской порт». Общая стартовая стоимость лотов — около 1,7 млрд руб. Ялтинский порт включает пассажирский терминал мощностью до 1,3 млн человек в год и универсальные грузовые мощности. Евпаторийский порт специализируется на перевалке генеральных и навалочных грузов.

Тат Гаспарян