Главные новости за 9 июля. Новороссийск

Владельцы более 100 эллингов в кооперативе «Тонкий мыс» в Геленджике столкнулись с иском администрации города о сносе построек. Местные власти требуют демонтажа, ссылаясь на отсутствие разрешительных документов, нахождение объектов в первой зоне санитарной охраны курорта и истечение срока аренды земли в 2020 году.

Новороссийск лидирует по росту спроса на новостройки в июне.

В первом полугодии испытательная лаборатория Республиканского фумигационного отряда Россельхознадзора в Новороссийске провела комплексные исследования 324 образцов пестицидных препаратов и 189 проб сельскохозяйственной продукции.

В Новороссийске на расширение системы видеонаблюдения направят 120 млн рублей.

Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу.

Аэропорт Геленджика готов одновременно обслуживать не более трех рейсов.

В Новороссийске после 15 июля начнут вывозить ил с Южных прудов, по контракту работы необходимо завершить до 30 сентября.