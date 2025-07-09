Новороссийск лидирует по росту спроса на новостройки в июне

В июне 2025 года Новороссийск и Краснодар стали лидерами по росту спроса на новостройки среди городов Юга России. В Краснодаре количество предложений на первичном рынке увеличилось на 7%, а покупательская активность выросла на 6% по сравнению с маем. Новороссийск показал еще более значительный рост интереса покупателей — спрос взлетел на 30% при увеличении предложения на 6%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Эксперты связывают такую динамику с несколькими факторами: снижением доходности банковских вкладов, привлекательными скидками от застройщиков (в отдельных случаях достигающими 20%), а также сохранением высокого спроса со стороны покупателей из других регионов. По данным платформы, до 50% звонков по объектам новостроек поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов страны.

Несмотря на рост спроса, средние цены на новостройки в июне немного снизились. В Краснодаре квартира в новостройке в среднем стоит 7,8 млн рублей, в Новороссийске — 10,9 млн рублей (что на 3% ниже майских показателей), в Сочи — 20,2 млн рублей.

На вторичном рынке с начала года объем предложения увеличился на 9% в Краснодаре и Сочи, и на 15% — в Новороссийске. При этом существенных ценовых колебаний в июне не произошло: средняя стоимость «вторички» в Краснодаре составляет 6,5 млн рублей, в Новороссийске — 8,2 млн рублей, в Сочи — 14,2 млн рублей.

Как отмечают аналитики, после завершения действия общедоступных программ льготной ипотеки часть покупателей действительно переориентировалась на вторичный рынок, где жилье доступно для заселения сразу после сделки. При этом наблюдается общая тенденция к минимизации кредитной нагрузки — многие покупатели используют собственные средства или оформляют ипотеку только на недостающую сумму, особенно при покупке нового жилья после продажи предыдущего.

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев считает, что современные девелоперы все чаще ориентируются на реальные потребности покупателей, предлагая решения, которые действительно повышают комфорт проживания и облегчают принятие решения о покупке.