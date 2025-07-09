Аэропорт Геленджика готов одновременно обслуживать не более трех рейсов

В Геленджике планируют открыть авиагавань, объект возобновит работу в ближайшее время, однако не сможет обслуживать более трех рейсов одновременно. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко в беседе с главой города Алексеем Богодистовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По официальной информации Росавиации в ближайшее время аэропорт Геленджика возобновит работу и начнёт принимать регулярные пассажирские рейсы. Авиакомпания «Аэрофлот» уже заявила, что возобновит регулярные рейсы в Геленджик с 25 июля.

Напомним, 9 июля стало известно, что после более чем двухлетнего перерыва, связанного с мерами безопасности, аэропорт Геленджика готовится к возобновлению приема внутренних рейсов. Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, проведенные ведомством проверки подтвердили полную готовность авиагавани к безопасной эксплуатации.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что количество бронирований туров в Геленджик может увеличиться в 1,5–2 раза после возобновления работы местного аэропорта. Предполагается, что кратный рост турпотока возможен при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы с тарифами в Сочи или ниже.