В Новороссийске на расширение системы видеонаблюдения направят 120 млн рублей

В Новороссийске обновят муниципальную систему видеонаблюдения, начальная (максимальная) стоимость контракта – 120 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит установить камеры видеонаблюдения на 38 городских объектах. Хотя конкретные модели оборудования не указаны, все устройства должны работать на платформе SecurOS Enterprise. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 июля.

Новая система будет интегрирована с действующей городской инфраструктурой видеонаблюдения, создавая единый аналитический центр. Предполагается, что такой подход позволит оптимизировать работу правоохранительных органов и служб безопасности за счет централизованного управления и обработки данных.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске на догазификацию населенных пунктов направят 24 млн руб. Общий срок выполнения работ по контракту - до 31 декабря 2025 года, а в части принятых по договору обязательств - до их полного исполнения.