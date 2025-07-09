В Новороссийске ил с Южных прудов начнут вывозить после 15 июля

В Новороссийске после 15 июля начнут вывозить ил с Южных прудов, по контракту работы необходимо завершить до 30 сентября. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров на встрече главы города Андрея Кравченко с активными жителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Реализация проекта продвигается согласно дорожной карте. С апреля до конца июня, во время нерестового периода, все работы на объекте были приостановлены. Сейчас прорабатывается вопрос вывоза грунта с территории, чтобы продолжить очистку водоема.

Утилизировать ил на месте невозможно из-за высокой влажности, поэтому его необходимо транспортировать. Проектная организация подготавливает внесение изменений в действующую документацию, после чего будет предоставлена транспортная схема к возможной площадке размещения. Затем подрядчик приступит к работам по вывозу. Вывоз ила состоится после 15 июля, планируется, что работы завершат до 30 сентября.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что подрядчик в Новороссийске после выполнения работ по очистке Южных прудов возместит причиненный ущерб водным биологическим ресурсам. Среди животных, обитающих в Южных прудах — черепахи Никольского и болотная, которые занесены в Красную книгу.