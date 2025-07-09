В Новороссийске в 2025 году провели более 660 исследований импортных пестицидов

В первом полугодии испытательная лаборатория Республиканского фумигационного отряда Россельхознадзора в Новороссийске провела комплексные исследования 324 образцов пестицидных препаратов и 189 проб сельскохозяйственной продукции, сообщает «Агроэксперт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Анализы проводились с применением современных хроматографических методов, включая высокоэффективную жидкостную и газовую хроматографию, а также специализированные методики определения плотности и содержания действующих веществ.

Особое внимание было уделено проверке растительной продукции на остаточные количества химических соединений. Лаборатория выполнила 148 анализов на содержание бромидов методом тонкослойной хроматографии и 41 исследование на определение фосфористого водорода. Все проведенные испытания подтвердили соответствие проверяемых образцов требованиям нормативной документации и параметрам, заявленным в регистрационных свидетельствах.

Основной целью масштабной проверки стал контроль качества ввозимых партий пестицидов и агрохимикатов. По итогам полугодия нарушений в образцах не выявлено, что свидетельствует о должном уровне контроля со стороны производителей и поставщиков данной продукции.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что за первые шесть месяцев 2025 года через морской порт Новороссийска поставлено 506,7 тысяч тонн картофеля из Египта. Специалисты Россельхознадзора проверили 6,1 тыс. партий этой продукции.