В Геленджике по требованию властей могут снести более 100 эллингов

Владельцы более 100 эллингов в кооперативе «Тонкий мыс» в Геленджике столкнулись с иском администрации города о сносе построек. Местные власти требуют демонтажа, ссылаясь на отсутствие разрешительных документов, нахождение объектов в первой зоне санитарной охраны курорта и истечение срока аренды земли в 2020 году, сообщает «Инфо24» со ссылкой на адвоката Руслана Чилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Юрист подчеркнул, что администрация ранее выдавала разрешение на реконструкцию эллингов на участке площадью 6,1 тыс. кв. м и продолжает взимать арендную плату. Права собственности зарегистрированы в Росреестре, а сами постройки были реконструированы еще до 1996 года, при этом суды подтверждали их статус в 2012–2013 годах.

Адвокат считает, что администрация не проводила строительно-техническую экспертизу и пропустила сроки исковой давности. Кроме того, незначительные нарушения при реконструкции, по сложившейся судебной практике, не являются основанием для сноса по ст. 222 ГК РФ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике начался судебный процесс, в рамках которого прокуратура Краснодарского края требует вернуть государству землю под элитным коттеджным поселком Маяк в Кабардинке. Недвижимость на этой территории, согласно иску, признана самовольной постройкой, подлежащей сносу.