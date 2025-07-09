Израильские войска ищут пристанища в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 8 июля провел в Белом доме вторую за сутки встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она была полностью посвящена ситуации в секторе Газа и перспективам прекращения огня. Вашингтон ожидает, что Израиль и радикальная группировка «Хамас» на этой неделе согласуют условия 60-дневного «режима тишины». Единственный спорный вопрос сейчас заключается в том, куда во время паузы будут передислоцированы действующие на территории Газы части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Боевики против того, чтобы израильские военные оставались в центральной части анклава и могли его контролировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Переговоры Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Биньямин Нетаньяху сообщил, что 8 июля провел вторую за время своего визита в США встречу с Дональдом Трампом, а затем короткую беседу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. «Мы сосредоточились на усилиях по освобождению наших похищенных,— заявил премьер-министр.— Мы не оставляем этого ни на мгновение, и это возможно благодаря военному давлению (на “Хамас”.— “Ъ”), которое оказывают наши героические солдаты. К сожалению, за это приходится платить высокую цену: гибнут лучшие из наших сыновей».

Впрочем, Израиль после успешных операций против Ирана и его союзников в регионе полон решимости достичь всех своих целей в Газе. Это освобождение заложников, похищенных во время резни 7 октября 2023 года, и «уничтожение военных и управленческих возможностей» «Хамаса» — так чтобы у израильской стороны были надежные гарантии того, что из Газы больше никогда не будет исходить угрозы для еврейского государства, пояснил господин Нетаньяху.

Отвечая на заявление премьер-министра, официальный представитель «Хамаса» Иззат ар-Ришк заявил, что слова господина Нетаньяху «не имеют ничего общего с реальной ситуацией на местах». «Газа не сдастся,— подчеркнул Иззат ар-Ришк.— И именно “Хамас” будет устанавливать условия (будущего соглашения.— “Ъ”)».

Представитель группировки отметил, что единственный способ для Израиля вызволить из плена своих заложников — «заключить серьезную сделку», потому что, считает Иззат ар-Ришк, силовые попытки ЦАХАЛа вернуть всех, кто находится в руках его соратников, провалились.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который курирует непрямые переговоры между Израилем и «Хамасом», проходящие на территории Катара, должен был отбыть туда еще 8 июля, однако отложил поездку, рассказали изданию The Times of Israel два источника, знакомые с ситуацией. Тем не менее он не теряет надежду вылететь в Доху на этой неделе, и это связано с предположением, что стороны конфликта близки к компромиссу.

«Мы надеемся, что к концу этой недели у нас будет соглашение, которое приведет нас к 60-дневному прекращению огня,— сказал 8 июля господин Уиткофф.— Сейчас мы ведем непрямые переговоры, и у нас было четыре (спорных.— “Ъ”) вопроса, а теперь, после двух дней переговоров, остался только один».

Как указывает ряд американских и региональных изданий со ссылкой на инсайдеров, оставшийся нерешенным вопрос — это место, куда будут выведены израильские войска на время 60-дневного «режима тишины». В разговоре с эмиратским изданием The National один из американских чиновников заявил, что Израиль сначала представил карты, согласно которым части ЦАХАЛа получат право входить в Газу на расстояние до 6,5 км от восточной границы. С учетом того что ширина прибрежного анклава составляет всего 10 км, «Хамас» с этим не согласился. Тогда израильская сторона пошла на уступки, обозначив новые места передислокации.

Администрация Трампа настаивает на том, чтобы при соблюдении сторонами договоренностей двухмесячное перемирие автоматически продлевалось.

«Даже если это прекращение огня рассчитано на 60 дней, оно будет автоматически и гарантированно продлеваться до тех пор, пока переговоры между двумя сторонами не приведут к постоянному урегулированию»,— заявил The National неназванный американский чиновник. Как утверждают источники Axios, именно идея с пролонгацией «режима тишины» должна удовлетворить одно из основных требований «Хамаса» — предоставить ему гарантии, что ЦАХАЛ не сможет после окончания перемирия возобновить удары в Газе.

Сделка по Газе также предусматривает обязательство Израиля освободить членов «Хамаса», которые содержатся в израильских тюрьмах, в обмен на поэтапное освобождение жертв «черной субботы» — живых и мертвых.

В плену у «Хамаса» остаются только 20 заложников (все — молодые мужчины) и тела 30 погибших. Об этом депутатов Кнессета проинформировали на специальным брифинге 6 июля представители канцелярии Нетаньяху.

Нил Кербелов