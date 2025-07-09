В Краснодаре капитально ремонтируют Новый театр кукол

В Краснодаре ведется ремонт Нового театра кукол, расположенного на улице Ставропольской. Рабочие планируют полностью обновить конструкцию здания и его инженерные сети, сохранив при этом исторический облик. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты полностью восстановят большой зал на первом этаже, который долгое время простаивал. Также отремонтируют малый зал на втором этаже. Все исторические колонны и арки останутся в первозданном виде. Планируют обновить гримерки актеров.

Сейчас капитальный ремонт выполнен на 15%. Начинаются работы на инженерных сетях, демонтируют старое напольное покрытие. Параллельно начнется ремонт кровли.

По словам Евгения Наумова, ремонт проводят благодаря личному участию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и нацпроекту «Семья».

Алина Зорина