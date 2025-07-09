На строительство завода цинковых белил в Ростове потратили 1,5 млрд рублей

В Ростове-на-Дону завершилось строительство завода по производству цинковых белил. Проектом, инвестиции в который составили около 1,5 млрд руб., занималась компания «Эмпилс-цинк». Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рамках проекта производственные мощности компании перенесли из центра донской столицы в северо-западную промзону. На обновленной площадке займутся выпуском цинковых белил в гранулированной форме, аналогичные импортным образцам, методом сухого прессования под высоким давлением без использования связующих веществ. Запланированная мощность — 15-20 тыс. т цинковых белил с перспективой увеличения до 24 тыс. т.

Завод введут в эксплуатацию во втором полугодии 2025 года.

Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «Эмпилс-цинк» было зарегистрировано в Ростове в 2005 году. Основная отрасль — производство красителей и пигментов. Гендиректором выступает Дмитрий Дьяченко.

Мария Хоперская