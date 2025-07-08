На Дону молодым родителям будут выплачивать 100 тысяч рублей

В Ростовской области в 2026 году молодым родителям начнут единовременно выплачивать 100 тыс. руб. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплату получат семьи, в которых женщина встала на учет по беременности на ранних сроках. Также в регионе разработают специальный чат-бот, который будет помогать родителям ориентироваться в мерах поддержки.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в Ростовской области появилась новая дополнительная региональная выплата в 300 тыс. руб. за третьего ребенка, при этом получение регионального маткапитала теперь не привязано к доходу семьи.

Валентина Любашенко