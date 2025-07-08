Ростовская область закупит вакцину от бешенства на 30,8 млн рублей

Донское управление ветеринарии объявило закупку вакцины против бешенства для диких животных на сумму более 30,8 млн руб. Информация о двух тендерах размещена на сайте «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Согласно документам, препараты поставят в несколько районов Ростовской области. В рамках первого тендера вакцину получат Зимовниковская и Ремонтненская станции по борьбе с болезнями животных — 70,5 тыс. и 103,8 тыс. доз соответственно.

Второй тендер предусматривает поставку препаратов в Боковскую (74,8 тыс.), Каменскую (42,7 тыс.), Миллеровскую (83,5 тыс.) и Морозовскую станции (54,4 тыс.) доз. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее девяти месяцев.

Поставки запланированы с 1 по 15 ноября 2025 года, общий период исполнения контрактов продлится до 25 декабря 2025 года.

Валентина Любашенко