Четверть россиян активно использует онлайн-платежи вместо наличных

Четверть россиян активно применяет онлайн-платежи и редко расплачивается наличными, а 10% поддерживают идею полностью перейти на цифровые платежи. Об этом сообщили аналитики ВТБ, подсчитав результаты опроса для Финансового конгресса Банка России.

Согласно результатам, Россияне довольно благосклонно относятся к цифровому рублю: 46% готовы переводить в него деньги на тех или иных условиях. Молодежь открыта цифровизации — более четверти молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет готовы перевести деньги в цифровой рубль, если на него будут начислять кешбэк.

«Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется в 2026 году. Завершена настройка технологической инфраструктуры для внедрения платежей в цифровых рублях, включая соцвыплаты, уплату штрафов, открытие счетов, пополнение транспортных карт и платежи между бизнесом»,— напомнил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Участники опроса готовы использовать возможности искусственного интеллекта в рутинных финансовых делах: 44% — для своевременной оплаты ЖКХ, налогов и других обязательных платежей; 38% — для следования инвестиционным рекомендациям и советам относительно кредитных карт; 20% готовы доверить ИИ контроль семейного бюджета, причем мужчины делали бы это охотнее женщин. При этом 22% не готовы полагаться на цифрового помощника.

Абсолютное большинство интервьюируемых всех возрастов из всех российских регионов (63%) выступают против идеи любых платежных чипов. Лишь 17% готовы были бы записать на такой чип свои паспортные данные, данные банковских карт и пароли от сервисов. Респондентам также важно не потерять обычные офисы банков, где можно поговорить с живым человеком.