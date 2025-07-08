На Дону планируют построить новый ветропарк «Росатома» мощностью 100 МВт

Госкорпорация «Росатом» планирует построить ветровой электростанции «Вербная ВЭС» установленной мощностью до 100 МВт в Морозовском районе Ростовской области. Соответствующее соглашение АО «ВетроОГК-3» и правительство Ростовской области подписали на форуме «Иннопром-2025» 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Агенства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР).

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«По объекту разработана и согласована с системным оператором и сетевой компанией схема выдачи мощности, ветропарк включен в схему территориального планирования и программу развития региона. Первый донской ветропарк «Росатома» – Марченковская ВЭС мощностью 120 МВт – запущен в 2021 году в Зимовниковском районе», — отмечают в АИР.

Оборудование для новых ветроустановок планируют производить на профильных производствах «Росатома» в регионе.

Наталья Белоштейн