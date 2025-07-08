На Дону пострадавшие от атаки БПЛА жители домов получат компенсации

До 1 августа 2025 года в Ростовской области жителям домов, пострадавшим от атаки БПЛА, выплатят компенсации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такое решение глава региона принял в ответ на просьбу главы Азова Дмитрия Устименко о помощи с компенсациями. Как сообщал «Ъ-Ростов», во время атаки беспилотников в ночь на 4 июля в городе пострадали 7 домов. Самые сильные повреждения получил МКД по пер. Колонтаевский, где проживают 120 человек.

В целом же по региону во время атаки БПЛА был поврежден 21 жилой дом, в том числе 19 многоквартирных, три социальных объекта и девять зданий разного назначения. 170 жителей этих строений уже подали заявления на получение компенсаций.

Кроме компенсаций жителям домов, семье погибшей в поселке Долотинка Миллеровского района Ангелине Шаповаловой будет выплачена материальная помощь в размере 1,5 млн руб.

Наталья Белоштейн