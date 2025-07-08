Переговорщика с захватчиками СИЗО в Ростове заключили под стражу на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил взять под стражу Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России) на 2 месяца, по 28 июля включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» именно Ахмед Абусупьянов в июне прошлого года вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО-1. Тогда группа заключенных захватила в заложники двух сотрудников. Несколько подозреваемых в организации захвата были убиты в ходе штурма, сообщалось о двоих выживших.

Следственным управлением СКР по Ростовской области в отношении Ахмеда Абусупьянова возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (ч. 2 ст. 282.2; ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Наталья Белоштейн